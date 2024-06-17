Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни

Вірменський дипломат переконує: його країна зробила вагомий дипломатичний крок, взявши участь у саміті у Швейцарії

Офіційний Єреван взяв участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії попри нестабільну ситуацію у регіоні і погрози та інформаційні кампанії проти Вірменії з боку третіх країн. Саме участь країни у Саміті миру є важливим політичним кроком. Про це у коментарі «Главкому» заявив посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян.

«На даний час дуже нестабільна ситуація у нашому регіоні, дуже багато загроз. Тим не менш ми вважали за потрібне бути присутніми. Декларація (комюніке – «Главком») відкрита. Вірменська сторона буде відповідним чином ставитися до цього. Наше керівництво розглядатиме можливості цієї декларації, враховуючи її відкритий статус», – сказав Володимир Карапетян.

Посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян фото з відкритих джерел

Чи означає відкритий статус комюніке те, що вірменська сторона може поставити свій підпис пізніше? На це питання дипломат не відповів ствердно, зазначивши, що допускати таке українці можуть, але сам посол не може цього стверджувати.

Дипломат також підкреслив, що комюніке саміту – політичний документ. «Ми своє політичне ставлення продемонстрували приїздом. З урахуванням усіх погроз, які мали, ми все-таки вирішили приїхати і взяли участь на дуже високому рівні», – наголосив посол.

«Зверніть увагу, скільки країн не підписало (комюніке – «Главком»), а також подивіться на країни, які вважаються вашими друзями, але не приїхали, у тому числі наші сусіди (Азербайджан – «Главком»)», – додав дипломат.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувся історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому взяли лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт були запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Ще до завершення саміту стало відомо, що у спільній заяві (комюніке) за підсумками Глобального саміту миру, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

За підсумками саміту 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. Пізніше Йорданія та Ірак відкликали свої підписи.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.