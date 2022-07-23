Зеленський зустрівся із делегацією Конгресу США (відео)

Глава держави подякував делегації за військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Палати представників Конгресу США прибула до Києва. Про це повідомив глава держави у Facebook.

На зустрічі також були присутні глава Міноборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол США Бріджит Брінк.

Зеленський подякував делегації за теплу зустріч першої леді України Олени Зеленської та можливість виступити перед Конгресом, а також за військову допомогу.

«Вдячний за останній оголошений пакет безпекової підтримки. Особливо – за вкрай потрібні нам артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати. Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу», – зазначив президент.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська відвідала Сполучені Штати Америки та виступила у Конгресі. Потужна промова Зеленської про війну в Україні вразила конгресменів. Перша леді закликала США надати Україні системи ППО та сучасне озброєння.