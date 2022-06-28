Післявоєнна реконструкція України. Шольц виступив із заявою

Для відновлення України потрібен новий «план Маршалла»

Німеччина продовжить надавати Україні гуманітарну, фінансову допомогу й військову підтримку. Також G7 долучиться до повоєнної відбудови країни. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час фінальних заяв на саміті G7, пише DW.

«Ми підтримуємо Україну в її захисті й пропонуємо їй можливості на майбутнє», – сказав він.

Додав, що лідери G7 домовилися встановити межу цін на російську нафту. Також планують надати продовольчу допомогу на мільярди доларів, щоб запобігти голоду, спричиненому війною в Україні.

«Ми також говорили про повоєнну реконструкцію. Ми закумулюємо на це додаткові кошти. Проте G7 має також зібратися разом з країнами-членами ЄС, щоб обговорити «план Маршалла» для України», – наголосив Олаф Шольц.

Крім того Трюдо і Шольц обговорили військову допомогу Україні. Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

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