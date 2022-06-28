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    Політика

    Післявоєнна реконструкція України. Шольц виступив із заявою

    Німеччина закумулює додаткові кошти на відновлення України після війни&nbsp; - Післявоєнна реконструкція України. Шольц виступив із заявою
    Німеччина закумулює додаткові кошти на відновлення України після війни 
    фото з відкритих джерел

    Для відновлення України потрібен новий «план Маршалла»

    Німеччина продовжить надавати Україні гуманітарну, фінансову допомогу й військову підтримку. Також G7 долучиться до повоєнної відбудови країни. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час фінальних заяв на саміті G7, пише DW.

    «Ми підтримуємо Україну в її захисті й пропонуємо їй можливості на майбутнє», – сказав він.

    Додав, що лідери G7 домовилися встановити межу цін на російську нафту. Також планують надати продовольчу допомогу на мільярди доларів, щоб запобігти голоду, спричиненому війною в Україні.

    «Ми також говорили про повоєнну реконструкцію. Ми закумулюємо на це додаткові кошти. Проте G7 має також зібратися разом з країнами-членами ЄС, щоб обговорити «план Маршалла» для України», – наголосив Олаф Шольц.

    Крім того Трюдо і Шольц обговорили військову допомогу Україні. Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

    Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина війна Україна реконструкція окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Післявоєнна реконструкція України. Шольц виступив із заявою