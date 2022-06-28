Трюдо і Шольц обговорили військову допомогу Україні

Трюдо та канцлер Шольц обговорили незаконне та невиправдане російське вторгнення до України

Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії

Уряди Канади та Німеччини й надалі усіляко підтримуватимуть України у війні з Росією. Про це за підсумками розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Німеччини Олафом Шольцем розповіли в офісі глави канадського уряду.

«Прем’єр-міністр Трюдо та канцлер Шольц обговорили незаконне та невиправдане російське вторгнення до України й погодилися стосовно важливості подальшої військової, фінансової та гуманітарної підтримки українського уряду та народу», – заявили в урядовому офісі.

Зазначається, що Трюдо також наголосив на твердій рішучості Канади працювати разом із Німеччиною над підтримкою суверенітету України та зусиль із відновлення країни.

«Лідери поділилися своїми спільними занепокоєннями стосовно ширшого впливу російської військової агресії проти України, особливо для глобального Півдня, через дефіцит та зростання цін на пальне, продовольства й добрива. Вони пообіцяли співпрацювати із партнерами-однодумцями над пошуком практичних шляхів усунення цих наслідків, особливо для найбільш уразливих», – заявили в офісі прем’єр-міністра Канади.

Як повідомлялось, у Німеччині 26-28 червня проходить саміт очільників країн Великої сімки.

Нагадаємо, лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

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