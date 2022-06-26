Шольц послав чіткий сигнал Путіну напередодні саміту G7

Сьогодні у Баварії починається триденний саміт «Великої сімки»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що згуртованість ЄС – це чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну. Про це Шольц написав на своїй сторінці в Twitter.

Шольц підкреслив, що Захід залишається єдиним.

«Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена», – написав Шольц.

Він також опублікував фотографію зустрічі з Байденом.

We stay united, we stay together. This is our clear message to President Putin. Good to have you here at the @G7 Summit, @POTUS Joe Biden. pic.twitter.com/xvzJm7DnHU — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 26, 2022

Зазначимо, сьогодні у баварському замку в Баварії починається триденний саміт «Великої сімки».

Президент Джо Байден прибув до Німеччини, де він разом із лідерами країн – ключових союзників США візьме участь у саміті G7.

Лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у замку Ельмау у баварських Альпах. Потім вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Обидві зустрічі відбудуться на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії та зростання проблеми стримування Китаю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.

Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

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