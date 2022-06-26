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    Політика

    Шольц послав чіткий сигнал Путіну напередодні саміту G7

    Шольц підкреслив, що Захід залишається єдиним - Шольц послав чіткий сигнал Путіну напередодні саміту G7
    Шольц підкреслив, що Захід залишається єдиним
    фото: Michele Tantussi/Reuters

    Сьогодні у Баварії починається триденний саміт «Великої сімки»

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що згуртованість ЄС – це чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну. Про це Шольц написав на своїй сторінці в Twitter.

    Шольц підкреслив, що Захід залишається єдиним.

    «Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена», – написав Шольц.

    Він також опублікував фотографію зустрічі з Байденом.

    Зазначимо, сьогодні у баварському замку в Баварії починається триденний саміт «Великої сімки».

    Президент Джо Байден прибув до Німеччини, де він разом із лідерами країн – ключових союзників США візьме участь у саміті G7.

    Лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрінуться у замку Ельмау у баварських Альпах. Потім вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

    Обидві зустрічі відбудуться на тлі російського вторгнення в Україну, а також світового сплеску інфляції, загрози рецесії та зростання проблеми стримування Китаю.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.

    Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

    Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

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    Теги: ЄС росія США Німеччина Джозеф Байден саміт війна Україна Олаф Шольц
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    Шольц послав чіткий сигнал Путіну напередодні саміту G7