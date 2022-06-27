Шольц заявив, що у відносинах із Росією немає шляху назад

Шольц: відносини з Росією не можуть бути такими, якими були до війни в Україні

На саміті G7 обговорили відносини з Росією після війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що відносини з Росією не можуть повернутись на той рівень, який був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це він заявив на саміті G7 27 червня, повідомляє Reuters.

Шольц зазначив, що не буде повернення до часів до повномасштабної війни Росії проти України, яка «започаткувала довгострокові зміни до міжнародних зв'язків».

«Усі правила, угоди, які ми укладали один з одним про методи та способи співробітництва держав, таким чином порушені, особливо згоду у питанні, що кордони не можуть змінюватися насильницьким шляхом. Як G7 ми поділяємо думку, що йдеться про дуже довгострокові зміни, які вплинуть на міжнародні відносини на дуже довгий час», – сказав канцлер,

«Коли ситуація зміниться, ми маємо змінитися», – сказав Шольц у телевізійній заяві наприкінці другого дня саміту G7.

Нагадаємо, лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

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