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Піт Гегсет нагородив військового, який публічно присоромив його

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Піт Гегсет нагородив військового, який публічно присоромив його
Гегсет вручив спеціалісту Іглесіасу медаль «За заслуги перед збройними силами»
фото: Піт Гегсет/Х

Могила Невідомого солдата є одним із найсвятіших військових меморіалів США

Міністр оборони Піт Гегсет 12 листопада нагородив військового, який зробив зауваження йому та членам його апарату біля могили Невідомого солдата, медаллю за заслуги перед збройними силами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Гегсет прийняв у Пентагоні третій піхотний полк, відомий як «Стара гвардія», де він вручив спеціалісту Іглесіасу медаль «За заслуги перед збройними силами» за виконання своїх обов’язків біля могили Невідомого солдата 11 листопада 2026 року.

Могила Невідомого солдата є одним із найсвятіших військових меморіалів США, і політики, іноземні високопосадовці та інші видатні особи часто відвідують її, щоб віддати шану американським військовослужбовцям. Від вартового, який охороняє могилу – це цілодобова робота, яку з 1948 року виконують солдати «Старої гвардії» – очікується, що він підтримуватиме атмосферу поваги навколо могили, вказуючи на порушення тим відвідувачам, які поводяться занадто галасливо.

Нагадаємо, міністр війни США Піт Гегсет та його супровід потрапили в незручну ситуацію під час церемонії на Арлінгтонському національному цвинтарі. Військовослужбовець Почесної варти різко зробив їм зауваження через сміх біля могили Невідомого солдата. Інцидент стався 11 листопада під час заходів до Дня ветеранів.

Теги: США Піт Гегсет

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