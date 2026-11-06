AP: Адміністрація Трампа провела переговори з Іраном щодо депортації іранців

Щонайменше 12 осіб вже отримали сповіщення про виселення

Уряд США підтримував прямі контакти з офіційними представниками Ірану задля організації депортації понад сотні іранських громадян. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Імміграційна служба (ICE) узгоджувала з Іраном видачу проїзних документів та маршрути вивезення затриманих через треті країни, зокрема через Пакистан. Водночас США звинувачують у передачі конфіденційних даних шукачів притулку іранському уряду, що загрожує депортованим репресіями та смертельною небезпекою на батьківщині.

Представники правозахисників повідомили, що щонайменше 12 осіб вже отримали сповіщення про виселення, а один із затриманих намагався покінчити життя самогубством.

Суддя Ана Рейєс жорстко критикувала позицію Міністерства юстиції, наголосивши на неприпустимості відправки людей до країни-ворога, яка перебуває під ударами та жорстоко придушує протести. Суд зобов'язав адміністрацію письмово попереджати про будь-які депортаційні рейси за 5 днів під загрозою звинувачень у неповазі до суду.

Попри відсутність дипломатичних відносин та історичну рідкісність подібних процедур, адміністрація Трампа продовжує агресивно наполягати на видворенні іноземців, використовуючи для транзиту та розміщення також треті країни, серед яких Сальвадор, Коста-Рика та Панама.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася із серйозними розбіжностями стосовно подальшої військової кампанії проти Ірану після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Частина американських посадовців виступає за продовження ударів, тоді як інші наполягають на згортанні операції.



За інформацією джерел The Wall Street Journal, в оточенні американського президента сформувалися два протилежні підходи до подальших дій Вашингтона. Прихильники продовження військової кампанії переконують Трампа завдати нових ударів по Ірану, щоб посилити американські позиції перед можливими домовленостями про припинення бойових дій.