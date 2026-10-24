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The Atlantic: Як директор ЦРУ керує розвідкою в умовах політики Трампа щодо України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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The Atlantic: Як директор ЦРУ керує розвідкою в умовах політики Трампа щодо України
ЦРУ допомогло побудувати сучасний український розвідувальний апарат після анексії Криму Росією у 2014 році
фото з відкритих джерел

Україна відзначає високий професіоналізм директора ЦРУ Джона Реткліффа

Центральне розвідувальне управління США продовжує надавати Україні критично важливу розвідувальну підтримку, попри глибоку кризу у відносинах між президентом Дональдом Трампом та українським керівництвом. Про це пише «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф опинився в центрі складної ситуації, де він змушений балансувати між виконаннями політичних вказівок Білого дому та забезпеченням безперервного потоку розвідданих для Сил оборони України, які використовують їх для захисту від ракетних атак і завдання ударів углиб території Росії. Водночас Вашингтон чітко попередив Київ про загрозу негайного припинення обміну інформацією у разі поновлення атак на російські нафтопереробні заводи.

У серпні Реткліфф здійснив непублічний візит до Москви через закритий розвідувальний канал зв'язку. Головною метою поїздки було донести до керівництва російських спецслужб реальну оцінку ЦРУ щодо безперспективності військових дій для Кремля та відсутності переможців у цьому конфлікті, намагаючись зламати інформаційний вакуум навколо російського керівництва.

Згодом директор ЦРУ особисто поінформував про деталі цієї місії Володимира Зеленського під час короткої зустрічі в Ірландії. Українська сторона відзначає високий професіоналізм Реткліффа та його здатність тверезо оцінювати ситуацію на фронті, проте розуміє, що він діє виключно як виконавець рішень американського президента.

Попри ефективну роботу відомства на українському напрямку, Реткліфф чітко розмежовує професійні поради та формування державної політики. Він не лобіює власних рішень перед Трампом і готовий без вагань виконати будь-який наказ президента, включно з повною зупинкою передачі розвідувальних даних.

Окрім цього, під керівництвом Реткліффа в самому ЦРУ відбулися масштабні кадрові зміни та скорочення, які супроводжувалися масовими звільненнями співробітників і критикою частини аналітиків через звинувачення у зміні внутрішнього клімату відомства.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія прагне встановити контроль над Донбасом, однак не може захопити його військовим шляхом. Водночас Україна не хоче віддавати цей регіон через питання суверенітету та власної довгострокової безпеки. Це питання залишається одним із ключових у пошуку домовленостей для завершення війни. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Після цього він повідомив про підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії.

Теги: ЦРУ США розвідка

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