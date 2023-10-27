Південна Корея попередила Кремль про наслідки за співпрацю з КНДР

Заяви глави МЗС Південної Кореї пролунали наступного дня після того, як Південна Корея, США і Японія опублікували спільну заяву

Влада Південної Кореї попередила Російську Федерацію, що вона не буде сидіти склавши руки, якщо Кремль передасть ракетні технології Корейській Народній Демократичній Республіці. Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин, повідомляє Yonhap.

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Міністр закордонних справ Пак Джин відповів «Так», коли депутат під час парламентської перевірки запитав його, чи інформувала Південна Корея Росію про те, що Сеул буде вживати заходів у відповідь, якщо Росія передасть Північній Кореї ракетні або збройні технології. Однак він не уточнив, які саме дії здійснить Південна Корея.

Однак Пак не уточнив, які дії зробить Південна Корея.

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Заяви глави МЗС Південної Кореї пролунали наступного дня після того, як Південна Корея, США і Японія опублікували спільну заяву, яка рішуче засуджує угоду щодо зброї між РФ і КНДР, що суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

Пак відмовився підтвердити розкриття США інформації про постачання зброї, пославшись на делікатність розвідувальних даних, але зазначив, що існують «різні підозрілі обставини».

«Сполучені Штати заявили, що Пхеньян відправив до Москви понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами» –йдеться у публікації.

Нагадаємо, Путін показав Кім Чен Ину свої ракети.