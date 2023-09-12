Як передача КНДР зброї Росії може вплинути на війну в Україні – Reuters

Північна Корея має в своєму розпорядженні запас артилерійських снарядів і ракет для зброї радянського час, однак обсяги невідомі

Якщо Північна Корея передасть Росії артилерійські снаряди та інше озброєння для використання у війні проти України, це навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій. Про це пише Reuters з посиланням на аналітиків.

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Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Демпсі зазначив, що Північна Корея має в своєму розпорядженні запас артилерійських снарядів і ракет для зброї радянського часу і має досвід виробництва таких боєприпасів. Однак незрозумілі реальні обсяги цих запасів і наскільки вони придатні для використання, а також виробничі можливості військової промисловості Північної Кореї. Так чи інакше, Росія зацікавлена в тому, щоб компенсувати ними власні запаси, які виснажені її війною проти України.

На його думку, «хоча доступ до таких запасів може продовжити конфлікт, але навряд чи змінить результат».

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За західними оцінками, минулого року Росія витратила в Україні 10-11 млн снарядів, і при цьому здатна виробляти не більше 2 млн на рік.

Симон Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту проблем миру вважає, що доступ до запасів Кім Чен Ина може істотно збільшити можливості армії РФ в короткостроковій перспективі, а його виробничі потужності вплинуть і на довгострокову. Хоча ці боєприпаси застаріли в порівнянні з сучасною високоточною зброєю, «вони допоможуть традиційному використанню Росією артилерії для загороджувального вогню, хоча й не забезпечить її високоточними боєприпасами».

Крім того, зазначається, що значення має і якість північнокорейських артилерійських снарядів, оскільки погано виготовлені боєприпаси мають низьку точність і передчасно можуть вибухнути.

Експерти відзначають випадок 2010 року, коли північнокорейська армія випустила близько 170 снарядів південнокорейським островом Йонпхен. За даними вашингтонського проєкту 38 North, більше половини випущених тоді снарядів упали навколо острова, а близько 20% з них не вибухнули. Такий високий відсоток відмов дозволяє припустити, що артилерійські боєприпаси Північної Кореї або неякісно вироблені, або постраждали під час зберігання.

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Нагадаємо, сьогодні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів з диктатором Володимиром Путіним. Передбачається, що вони обговорять постачання снарядів Росії в обмін на передові технології для супутників та атомних підводних човнів.