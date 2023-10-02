Міністр оборони Британії: Путін програє і не знає, як вийти з війни

Путін сподівався взяти Київ за три дні

Велика Британія продовжить надавати допомогу Україні для перемоги над РФ

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не може виграти війну, але також не може знайти спосіб вийти з неї. Про це він заявив на конференції Консервативної партії, повідомляє BBC.

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За словами Шаппса, Путін сподівався взяти Київ «блефом».

Міністр наголосив, що народ України не допустив би цього. «І ми теж не дозволимо – зазначив Шаппс, – Сполучене Королівство активізувалося».

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Британський міністр додав, що війна поглинає зброю та людей «з жахливою швидкістю», але «ми повинні залишатися непохитними». «Ми не повинні опускати руки зараз», – підкреслив Шаппс.

Нагадаємо, Велика Британія розглядає варіант відправити своїх військових інструкторів для тренування українців, але не зараз.

28 вересня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відвідав Україну з першим візитом на новій посаді. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Шаппс заявив, що Велика Британія залишатиметься на боці України, навіть якщо у США оберуть президентом республіканця, який вирішить згорнути підтримку.