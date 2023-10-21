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Стало відомо, якими ракетами РФ ударила по Кривому Рогу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, якими ракетами РФ ударила по Кривому Рогу
Удар крилатими ракетами «Іскандер-К»
фото ілюстративне

На промисловому підприємстві у Кривому Розі є руйнування будівель

Увечері 20 жовтня російські окупанти завдали удару по передмістю Кривого Рога крилатою ракетою Х-59. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Внаслідок влучання по території дачного кооперативу загинула одна та поранено ще одну цивільну особу, пошкоджено три будинки.

Уночі 21 жовтня ворог наніс комбінований удар крилатими ракетами «Іскандер-К» та БпЛА типу Shahed-131/136 по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих.

Повідомляється, що противник здійснив пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря.

Три ракети невизначеного типу, спрямовані ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

Одночасно із пуском керованих авіабомб по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, люди не постраждали.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

У Кривому Розі знову лунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА.

У ЗСУ повідомили, що під час обстрілу України у ніч на 21 жовтня російські окупанти використали складну тактику дуже мішаних атак.

Теги: Кривий Ріг ракета безпілотник окупанти росія війна

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