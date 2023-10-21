Стало відомо, якими ракетами РФ ударила по Кривому Рогу

На промисловому підприємстві у Кривому Розі є руйнування будівель

Увечері 20 жовтня російські окупанти завдали удару по передмістю Кривого Рога крилатою ракетою Х-59. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Внаслідок влучання по території дачного кооперативу загинула одна та поранено ще одну цивільну особу, пошкоджено три будинки.

Уночі 21 жовтня ворог наніс комбінований удар крилатими ракетами «Іскандер-К» та БпЛА типу Shahed-131/136 по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих.

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Повідомляється, що противник здійснив пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря.

Три ракети невизначеного типу, спрямовані ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

Одночасно із пуском керованих авіабомб по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, люди не постраждали.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, у ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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У Кривому Розі знову лунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА.

У ЗСУ повідомили, що під час обстрілу України у ніч на 21 жовтня російські окупанти використали складну тактику дуже мішаних атак.