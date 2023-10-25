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Сергій Громенко Історик

Авдіївка – це як повномасштабне вторгнення 2022 року в мініатюрі

glavcom.ua
Бої за Авдіївку тривають
фото з відкритих джерел

Путін з власної волі війну не припинить – кидатиме м'ясо вперед до останнього, а генерали вестимуть

Всі пишуть про Авдіївку, і я напишу.

По-перше, домінування ілюзій над реальністю. В обох випадках Путін вірив/вірить у те, що Україна не чинитиме опір, або її військо знищене. У диктаторів завжди так – спочатку ти зачищаєш усі незалежні інформаційні системи, а потім сам починаєш вірити у свою пропаганду. Ну а раз Україна втратила 100500 танків, літаків і хімерсів – то чому б не переходити в атаку?

По-друге, домінування політичних чинників над воєнними. Тоді Путін хотів провчити НАТО, швиденько завоювавши Україну. Облом. Зараз Путіну доповідають, що український літній наступ провалився, і він такий – ага, а зараз ми покажемо, як слід воювати, візьмемо Авдіївку, як Бахмут, умиємо українців. І ніхто не посмів не те, щоб публічно заперечити, але навіть по-тихому саботувати.

Це звісно не означає, що російська армія закінчиться за два-три тижні. Радше навпаки, це означає, що війну Путін з власної волі не припинить – кидатиме м'ясо вперед до останнього, а генерали вестимуть.

З іншого боку, Харківщина показала, що і у росіян є межа міцності, після якої все сиплеться.

В підсумку, Україна виграє, але, певно, ще не завтра.

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Теги: Авдіївка Україна путін армія

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Сергій Громенко

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