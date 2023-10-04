Росіяни збили біля Токмака власний винищувач – британська розвідка

Росія втратила близько 90 літаків з нерухомим крилом з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Російські загарбники збили власний винищувач Су-35 у районі окупованого Токмака Запорізької області. Це один з найсучасніших літаків Росії. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

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«28 вересня 2023 року російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили один із власних багатоцільових бойових літаків Су-35С Flanker M над Токмаком, приблизно за 20 км позаду поточної лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, Росія втратила близько 90 літаків з нерухомим крилом з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Інцидент під Токмаком був п'ятою втратою Су-35, який вважається найсучаснішим російським винищувачем.

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У розвідці додали, що Токмак добре укріплений окупантами, там розміщується російський штаб.

«Ці штаби, як правило, захищаються спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони знаходяться в дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдати ефективні глибокі удари по таких місцях», – підкреслили розвідники.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації могли збити власний літак у тимчасово окупованому місті Токмак у Запорізькій області.