Фінляндія продемонструвала, як захистилась від Росії (фото)

Паркан, довжиною близько трьох кілометрів з'явився в селищі Пелтолі в Південній Карелії

Пілотний проект будівництва нової огорожі на східному кордоні Фінляндії та Росії завершено цими днями. Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що ввела в експлуатацію тестову ділянку огорожі протяжністю близько трьох кілометрів у селищі Пелтолі неподалік міста Іматра, у Південній Карелії. Про це пише видання Yle.

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Тестова ділянка паркану обладнана сучасними технологіями для ефективності патрулювання та моніторингу. Її закінчили з невеликим запізненням. Водночас наступна частина огорожі вже будується в у громаді Салла в Лапландії.

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Прикордонна служба країни зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору безпеки кордонів.

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Зокрема, тепер патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дала змогу отримати більш повне уявлення про ситуацію.

Раніше стало відомо, що сили оборони Фінляндії укладають секретні угоди із приватними землевласниками, щоб будувати на кордоні з Росією фортифікаційні споруди та проводити військові навчання. Про це пише Helsingin Sanomat.

Перші угоди було підписано ще шість років тому, проте лише після початку війни в Україні робота у цьому напрямі почала швидко просуватися. «Ставлення стало явно позитивнішим. Люди зрозуміли, про що йдеться у договорі землекористування», – зазначили у відділі боєздатності Сил оборони.

Перед укладанням угод фінська армія визначила ключові райони, де необхідно якнайшвидше звести укріплення. Самі договори засекречуються, а інформація про місцезнаходження фортифікацій має закритий характер. Відомо лише, що землі, де вони будуються, у Східній Фінляндії.

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Також агентство харчової безпеки Фінляндії почало розкидати вакцину від сказу на південно-східному кордоні з Росією. Такий захід покликаний перешкоджати поширенню хвороби серед диких тварин на території країни. Вакцина є брикет-приманкою розміром кілька сантиметрів зі їстівною масою. Її розкидають із літака на ділянці завдовжки 40 км між Іломантсі та Віролахті, а також на іншому відрізку завдовжки 20 км вздовж південного узбережжя – від східного кордону до Пюхтяя.

До слова, Фінляндія у декількох випадках відмовила росіянам у бажанні купити нерухомість – причиною стала можлива загроза національній безпеці країни. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Фінляндії.

Зазначається, що 17 жовтня цього року Міністерство оборони винесло три негативні рішення щодо дозволу на придбання нерухомості покупцями з-поза меж Європейського союзу та Європейської економічної зони. Негативні рішення стосуються двох об'єктів нерухомості в Руоколахті та одного в Кітеї – їх підписав міністр оборони Антті Хакканен.

Що стосується угод з нерухомістю в Руоколахті та Кітеї, то вони здійснювались приватними особами, інша – компанією. Як приватні особи, так і фактичні бенефіціари компанії є громадянами Росії.