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Путін показав Кім Чен Ину свої ракети (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін показав Кім Чен Ину свої ракети (фото, відео)
Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім розпочали переговори
фото: росЗМІ

Диктатори зустрілись на космодромі «Східний»

Сьогодні, 13 вересня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Про це пише російське BBC із посиланням на ЗМІ.

Зазначається, що Кім Чен Ин прибув на своєму бронепоїзді на російський космодром «Східний».

Сама тут вже почалася його зустріч з Володимиром Путіним.

Путін показав Кім Чен Ину свої ракети (фото, відео) фото 1

Як пишуть російські ЗМІ, Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз»,  а потім диктатори вже проведуть переговори.

Кім Чен Ину розповіли про особливості стартового комплексу космодрому Східний та про традицію обходити ракету проти годинникової стрілки на старті.

«США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу і деякі військові технології», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

США вважають, що Кім Чен Ин хоче отримати від Росії продовольчу допомогу та деякі військові технології.

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Теги: путін військові технології диктатор переговори відео

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