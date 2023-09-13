Путін показав Кім Чен Ину свої ракети (фото, відео)

Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, а потім розпочали переговори

Диктатори зустрілись на космодромі «Східний»

Сьогодні, 13 вересня, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Про це пише російське BBC із посиланням на ЗМІ.

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Зазначається, що Кім Чен Ин прибув на своєму бронепоїзді на російський космодром «Східний».

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Сама тут вже почалася його зустріч з Володимиром Путіним.

Як пишуть російські ЗМІ, Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз», а потім диктатори вже проведуть переговори.

Кім Чен Ину розповіли про особливості стартового комплексу космодрому Східний та про традицію обходити ракету проти годинникової стрілки на старті.

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«США вважають, що Путін і Кім мають намір обговорити насамперед постачання боєприпасів із Північної Кореї для російської армії. У відповідь, як вважають американці, Кім хоче отримати від Росії продовольчу допомогу і деякі військові технології», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

США вважають, що Кім Чен Ин хоче отримати від Росії продовольчу допомогу та деякі військові технології.