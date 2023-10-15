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Путін перед візитом у Китай розхвалив Сі Цзіньпіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін перед візитом у Китай розхвалив Сі Цзіньпіна
Путін згадав «обґрунтованість, далекоглядність і стратегічний розум Сі Цзіньпіна
фото з відкритих джерел

Російський диктатор відкрито лестив своєму китайському колезі

Напередодні офіційного візиту до Пекіна російський диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю китайському телебаченню. У розмові очільник Кремля довго перераховував позитивні риси глави КНР Сі Цзіньпіна та відкрито лестив йому.

Путін згадав «обґрунтованість, далекоглядність і стратегічний розум Сі Цзіньпіна.

«Це відрізняє справжнього світового лідера від людей, яких ми називаємо тимчасовими правителями, які приходять на п'ять хвилин покрасуватися на світовій арені. Сі Цзіньпін оцінює ситуацію, аналізує, дивиться в майбутнє», – заявив Путін.

Нагадаємо, візит Путіна до Пекіна був анонсований ще влітку цього року.

Нагадаємо, що Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Натомість Пекін, майже через рік повномасштабної війни, виступив із «мирним планом», який розкритикували в Україні та на Заході.

Раніше офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб військового альянсу розширити свою присутність в азійсько-тихоокеанському регіоні та різко відреагував на зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі.

До слова, хакерська група, що базується в Китаї, з метою шпигунства зламала низку облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в країнах західної Європи.

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Теги: Китай путін диктатор Сі Цзіньпін

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