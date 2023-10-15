Путін перед візитом у Китай розхвалив Сі Цзіньпіна

Російський диктатор відкрито лестив своєму китайському колезі

Напередодні офіційного візиту до Пекіна російський диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю китайському телебаченню. У розмові очільник Кремля довго перераховував позитивні риси глави КНР Сі Цзіньпіна та відкрито лестив йому.

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Путін згадав «обґрунтованість, далекоглядність і стратегічний розум Сі Цзіньпіна.

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«Це відрізняє справжнього світового лідера від людей, яких ми називаємо тимчасовими правителями, які приходять на п'ять хвилин покрасуватися на світовій арені. Сі Цзіньпін оцінює ситуацію, аналізує, дивиться в майбутнє», – заявив Путін.

Нагадаємо, візит Путіна до Пекіна був анонсований ще влітку цього року.

Нагадаємо, що Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Натомість Пекін, майже через рік повномасштабної війни, виступив із «мирним планом», який розкритикували в Україні та на Заході.

Раніше офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб військового альянсу розширити свою присутність в азійсько-тихоокеанському регіоні та різко відреагував на зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі.

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До слова, хакерська група, що базується в Китаї, з метою шпигунства зламала низку облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в країнах західної Європи.