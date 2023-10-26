Москва визнала: усі гроші йдуть на вбивства українців

Кремль переводить РФ у режим повного фінансування війни

Фонд національного добробуту РФ 2023 року не планується поповнювати за рахунок додаткових нафтогазових доходів. Про це йдеться у звіті Рахункової палати РФ про результати моніторингу формування, використання та управління засобами ФНБ у 2022 році та минулому періоді 2023 року.

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«У зв'язку із призупиненням у 2022 році дії бюджетних правил, а також збільшенням видатків, пов'язаних із підтримкою економіки та громадян в умовах геополітичного та санкційного тиску, поповнення ФНБ за рахунок додаткових нафтогазових доходів у 2023 році не планується», – сказано в документі.

Фонд національного добробуту РФ – це російський державний резервний фонд, є частиною механізму пенсійного забезпечення громадян РФ на тривалу перспективу. ФНБ формується рахунок додаткових доходів федерального бюджету від нафтогазового комплексу і від управління власними коштами. Фактично, ФНБ наповнюється із коштів федерального бюджету РФ, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян Росії, а також забезпечення збалансованості федерального бюджету та бюджету Пенсійного фонду Росії.

Слід зазначити, що рішення Москви не поповнювати Фонд національного добробуту є безпрецедентним, оскільки кошти до Фонду раніше надходили завжди.

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Як повідомлялося, влада РФ переводить країну в режим повного фінансування війни, і може здаватися, що це стимулює економіку. За даними МВФ, ВВП Росії у 2023 році збільшиться на 2,2%, а безробіття на історично низькому рівні 3%. Але через збільшення військових видатків економіка Росії увійшла у фазу перегріву. У РФ не вистачає кваліфікованих працівників, рубль слабшає, а державний економічний сектор стає менш ефективним і більш корумпованим.

Нагадаємо, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році.

До слова, наповнити скарбницю на рік президентських виборів, коли Кремль традиційно купує лояльність бідного електорату роздачею грошей, допоможуть уряду нові збори. З 1 жовтня експортери сплачуватимуть «курсове мито» – де-факто «податок на девальвацію рубля». Мито, яке стягується, якщо долар коштує дорожче 80 рублів, і збільшується разом із курсом американської валюти, принесе до бюджету до 700 млрд рублів.