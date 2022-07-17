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    Політика

    Північна Македонія підтримала угоду, яка може розблокувати їй шлях до членства в ЄС

    Північна Македонія підтримала угоду, яка може розблокувати їй шлях до членства в ЄС
    фото: «Радіо Свобода»

    Рішення передбачає поправки до Конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншину

    Парламент Північної Македонії 16 липня після триденних дебатів підтримав пропозицію Франції, яка передбачає визнання болгарської меншини в країні. Це має зняти вето Болгарії на переговори щодо членства Північної Македонії в Європейському Союзі. Про це пише «Радіо Свобода».

    Рішення передбачає поправки до Конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншину, але залишає інші наявні суперечки для вирішення між Скоп’є та Софією. Як зазначає видання, це також залишає відкритим визнання Болгарією македонської мови.

    Пропозицію ухвалили 68 голосами зі 120-ти в Національній асамблеї. Опозиційні депутати кілька тижнів критикували угоду, називаючи її «національною культурною зрадою», а під час голосування залишили залу парламенту.

    Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Північну Македонію з голосуванням, яке «прокладає шлях для швидкого відкриття переговорів про вступ».

    «Це була історична можливість. І ви нею скористалися. Великий крок на вашому шляху до європейського майбутнього. Вашого майбутнього», – написала вона.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Північна Македонія підтримала угоду, яка може розблокувати їй шлях до членства в ЄС