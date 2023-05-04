Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації

У пресслужбі поліції наголосили, що лише підтвердили сам факт підготовки до візиту Зеленського

Берлінське видання процитувало співробітника поліції, який нібито виклав деталі підготовки до візиту президента України

Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних відомостей щодо заходів безпеки під час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Про це інформує видання Der Spiegel, з посиланням на власні джерела.

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Причиною для початку розслідування стала стаття, яка з'явилася в одному з берлінських видань напередодні, 3 травня. У матеріалі цитувався нібито співробітник берлінської поліції та було викладено деталі підготовки до візиту Зеленського, що мають конфіденційний характер.

«Берлінська поліція жодного разу офіційно не надавала інформації, яка б поставила під загрозу державний візит», – заявили в поліції.

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У пресслужбі наголосили, що лише підтвердили сам факт підготовки до візиту, але запевнили, що жодних деталей стосовно заходів безпеки чи перебігу візиту пресі не надавали.

На запит видання поліція підтвердила, що йдеться про статтю видання B.Z., яке першим повідомило, що Зеленський мав приїхати до Берліна наступної п'ятниці, 12 травня. Речниця поліції заявила, що зараз розслідування ведеться «в усіх напрямках».

Слідом за B.Z. про можливий візит Зеленського повідомили й інші німецькі ЗМІ. Поліція після цього лише підтвердила, що правоохоронні органи вже розпочали підготовку до візиту українського президента.

Раніше берлінське видання B. Z. з посиланням на слова одного з неназваних правоохоронців повідомило, що у зв'язку з майбутнім візитом у центрі Берліна в районі Потсдамської площі буде запроваджено підвищений режим безпеки, де на час візиту, зокрема, обмежать рух транспорту, перевірятимуть документи й працюватимуть снайпери та собаки-сапери.