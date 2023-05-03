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Зеленський прокоментував витік таємних документів США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський прокоментував витік таємних документів США
На думку Зеленського, витік документів США негативно впливає як на Вашингтон, так і на Київ
фото: Офіс президента України

Президент розповів, що це не перший випадок, коли його життя ускладнюється через витоки в США

Президент Володимир Зеленський не обговорював із Білим домом витік cекретних документів розвідки США. Цей інцидент український лідер вважає шкідливими як для Вашингтона, так і для Києва. Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

Президент розповів, що про витік дізнався зі ЗМІ.

«Я не отримував заздалегідь інформації ані з Білого дому, ні з Пентагону. Безперечно, це неприємна історія. Нам це невигідно. Це не вигідно для репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно для репутації США», – зазначив очільник України.

WP пише, що витік спричинив тертя між Україною та США. У приватних розмовах українські чиновники заявили виданню, що нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ стане менше ділитися розвідданими зі США. 

Деякі документи свідчають про те, що американці шпигують за українськими високопосадовцями, у тому числі за Зеленським. У відповідь на питання, чи спричинило це напругу і втрату довіри між державами, Зеленський заявив виданню, що не може ризикувати державою. Він пояснив, що оприлюднення його особистих почуттів не варте потенційної шкоди для підтримки Штатами військових зусиль України.

«Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти Володимира Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім все, що про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми маємо бути відповідальними», – наголосив Зеленський. 

Неназваний представник Білого дому повідомив WP, що адміністрація Байдена постійно спілкується з українськими колегами щодо низки питань, у тому числі щодо несанкціонованого розкриття інформації. Однак посадовець не став коментувати деталі цих обговорень.

Зеленський, який був втягнутий у перший скандал з імпічментом президента Дональда Трампа, зауважив, що це не перший випадок, коли його життя ускладнюється через витоки в США, і що тепер він більше зосереджений на підготовці України до деокупації території.

«Я не знаю, чи це маніпуляція, чи випадковість тощо. Попри такі інформаційні рухи, я маю готувати державу до деокупації, а не до інших кроків. І це моє завдання. Пам'ятаєте, якою вийшла наша розмова з Трампом? Вони її надрукували. Ну, чесно кажучи, я теж не давав на це дозволу», – пригадав він. 

Український лідер назвав витоки інформації «телевізійним шоу», яке може зацікавити деяких людей, але яке, зрештою, допомагає Росії в критичний момент. 

«Десь це ажіотаж, десь скандал. Для нас все, що заздалегідь інформує нашого ворога в той чи інший спосіб, – це однозначно мінус для нас. Я не бачу тут жодних плюсів», – підкреслив Зеленський.

Водночас він відмовився підтвердити або спростувати дані, що містяться у витоках, а також відповісти, наскільки чутливим витік  був для України.

«Не чутливим. Якщо я вам відповім, це означає, що він є чутливим, це означає, що там реальні документи. Будь ласка, перестаньте грати зі мною в ігри, я президент країни, що воює», – наголосив він.

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