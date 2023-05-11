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Біженці з України можуть отримати тимчасовий захист знову. Німеччина дала відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біженці з України можуть отримати тимчасовий захист знову. Німеччина дала відповідь
Українські біженці можуть подаватись на повторний тимчасовий захист у Німеччині
фото: segodnya.ua

Чи приймуть українця у Німеччині вирішує окремий чиновник, який розглядатиме документи

Німеччина з початку війни в Україні прийняла вже близько 1 млн біженців. Частина громадян переїхала із Німеччини до інших країн, але хоче повернутися назад. Чи можна отримати повторний притулок для тих українців, які вже скористалися тимчасовим захистом в іншій країні ЄС, повідомили у німецько-українській асоціації Ukrainian Future.

Ось яку офіційну відповідь надали у Міграційній службі Німеччини (BAMF) з цього питання. «Оскільки в Німеччині практично все вирішується на комунальному рівні, чи приймуть вас у Німеччині вирішує окремий чиновник, який розглядатиме ваші документи. Конкретної відповіді, яким критеріям ви повинні відповідати, щоб не отримати відмову, нам не надали. Питання вирішується на розсуд вашого куратора», – відповіли в Ukrainian Future.

У благодійній асоціації радять обов'язково мати письмову відмову від захисту в іншій країні. Втім, навіть це не гарантує надання притулку у Німеччині. Це питання вирішується по кожній конкретній людині окремо.

Тому спочатку українцям рекомендують зробити запит до міграційної служби Німеччини з проханням про прийом та з питанням щодо умов прийому. При цьому слід зазначити своє ім'я та прізвище. Якщо відповідь буде позитивною, то у людини буде підтвердження на руках, і вона зможе думати про переїзд.

Нагадаємо, уряд Ірландії не виключає фінансової допомоги українським біженцям при виїзді з країни, коли завершиться термін дії директиви про тимчасовий прихисток. Документ Міністерства юстиції, представлений на комітеті Кабінету міністрів з питань України, окреслив низку стратегій для розгляду державами ЄС. Захист українцям надано до березня 2024 року, але можливе подальше продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. До того ж, держава виділила категорії населення, яким дозволять залишитися після завершення дії тимчасового захисту.

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Теги: Німеччина документи чиновник держава притулок населення

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