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Пєсков цинічно прокоментував заяву Келлога про мирні переговори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пєсков цинічно прокоментував заяву Келлога про мирні переговори
За словами Пєскова, терміни проведення третього раунду переговорів між Україною та РФ «зараз на рівні узгодження»
фото: РИА

Пєсков не став конкретно говорити про темпи переговорів з українською делегацією

Речник Кремля заявив, що Росія нібито не затягує перебігу переговорного процесу щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми, природно, зацікавлені, в першу чергу, щоб домогтися досягнення поставлених цілей і цілей «СВО» політико-дипломатичними засобами. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб щось затягувати», – сказав Пєсков.

За словами речника, терміни проведення третього раунду переговорів «зараз на рівні узгодження».

Коментуючи твердження Вашингтона про гальмування переговорного процесу з боку Москви, Пєсков зазначив: «Об'єктивно тут важко говорити про можливість сильного прискорення, роботу з виконання домовленостей (між Москвою і Києвом, – «Главком») ніхто не зупиняє і не гальмує».

Пєсков не став конкретно говорити про темпи переговорів з українською делегацією. «Я не буду давати оцінку темпам ведення переговорів, тому що, зрозуміло, виконання тих домовленостей, які досягалися дотепер протягом двох раундів, вимагає часу, вимагає певних підготовчих заходів щодо здійснення обмінів, щодо організації та передачі тіл загиблих», – сказав він.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Росія має перейти до тристоронніх переговорів, спрямованих на завершення війни, та припинити затягування процесу, використовуючи обстріли території України. Представник адміністрації США критично відгукнувся про останні заяви прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова щодо переговорного процесу, назвавши їх «спотворенням реальності в стилі Орвелла», маючи на увазі британського письменника Джорджа Орвелла (1903–1950), відомого своїми творами про маніпуляції правдою.

Теги: Дмитро Пєсков війна переговори Кіт Келлог

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