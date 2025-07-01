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Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
Келлог: Ми закликаємо до невідкладного припинення вогню та початку тристоронніх переговорів, які приведуть до завершення конфлікту
фото з відкритих джерел

Келлог заявив, що твердження російської сторони про нібито затягування мирних перемовин з боку США та України «не мають жодних підстав»

Росія має перейти до тристоронніх переговорів, спрямованих на завершення війни, та припинити затягування процесу, використовуючи обстріли території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

Представник адміністрації США критично відгукнувся про останні заяви прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова щодо переговорного процесу, назвавши їх «спотворенням реальності в стилі Орвелла», маючи на увазі британського письменника Джорджа Орвелла (1903–1950), відомого своїми творами про маніпуляції правдою.

Келлог підкреслив, що твердження російської сторони про нібито затягування мирних перемовин з боку США та України «не мають жодних підстав». Він нагадав, що президент Дональд Трамп завжди послідовно підтримував активні кроки для прогресу у припиненні війни.

«Ми закликаємо до невідкладного припинення вогню та початку тристоронніх переговорів, які приведуть до завершення конфлікту. Росія не має права далі відтягувати цей процес, одночасно обстрілюючи цивільні об’єкти на території України», – наголосив Келлог.

Нагадаємо, у понеділок, 30 червня, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що хід переговорного процесу між Україною та Росією, нібито, у значній мірі залежить від позиції Києва та ролі США як посередника.

Він також вкотре підкреслив необхідність брати до уваги «реальний стан справ на полі бою» під час майбутніх переговорів.

Раніше ми писали, що представник уряду прем’єра Роберта Фіцо, Юрай Бланар зазначив, що, на його думку, «військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує», і наголосив на потребі повертатися до дипломатичних підходів та принципів міжнародного права.

Він також додав, що західні країни мають знайти спосіб співпраці з Росією, і «може, навіть пробачити все, що сталося».

До слова, проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Мовляв, той його «ненавидить». 

Теги: переговори Кіт Келлог Дмитро Пєсков росія

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