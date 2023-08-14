Politico: прокуратура розслідує розкрадання Болгарією коштів Євросозу

Сума збитків, завданих Євросоюзу, оцінюється у 492 мільйони євро

Болгарія є найбіднішою країною Європейського союзу і регулярно звертається за підтримкою до європейських платників податків. Однак через непрозорість системи значна частина отриманих коштів розкрадається недобросовісними чиновниками. За цим фактом прокуратура ЄС ініціювала розслідування. Про це інформує Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, європейська прокурорка Лаура Кодруца Кьовесі привернула увагу до Болгарії, яка вже давно вважається одним із найяскравіших прикладів безсилля Брюсселя перед обличчям розкрадання європейських коштів.

Минулого тижня прокуратура ЄС провела обшук у 28 будинках та офісах у межах розслідування щодо розкрадання коштів ЄС у залізничних проєктах. А мера невеликого болгарського міста було заарештовано.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розплати очікували вже кілька років, оскільки провідні політики з реформаторського табору Болгарії стверджували, що привласнення коштів ЄС стало одним із основних джерел доходів організованих злочинних груп країни. Центр вивчення демократії, неурядова організація в Софії, у 2020 році дійшов висновку, що до 15% грошей ЄС регулярно привласнювалися.

Звіт за 2022 рік показав, що прокуратура ЄС нині проводить 143 розслідування в Болгарії з оцінкою загальних збитків на суму 492 мільйони євро.

Регулярні звернення Болгарії за підтримкою до європейських платників податків пов’язані з намірами розбудувати свою інфраструктуру та зробити старі будівлі соціалістичної епохи більш енергоефективними.

Повідомляється, що прокуратура ЄС розслідує два проєкти з модернізації залізничної інфраструктури на суму понад 241 мільйон євро, а також грант на підвищення енергоефективності житлових будинків у місті Генерал-Тошево обсягом 169 тис. євро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Понад 100 агентів болгарської поліції та служби безпеки провели рейди на залізничній лінії між містами Костенець і Септемврі, яка отримала 130 мільйонів євро фінансування від Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA). Під час рейдів також розглядалися можливі зловживання на залізниці між селами Орізово та Михайлово, що фінансується з Фонду згуртування на суму понад 111 млн євро.

Як ідеться в публікації Politico, вищезазначені розслідування активізувалися після приходу до влади нового прем'єр-міністра Ніколая Денкова, який пообіцяв виборцям боротися з корупцією в країні. Першим кроком на цьому шляху стало звільнення головного прокурора Болгарії Івана Гешева, якого багато громадян бачили основною перешкодою у протидії корупції на найвищому рівні.

Нагадаємо, у червні 2023 року Болгарія отримала постійний уряд. Основними пріоритетами нового уряду є внесення змін до Конституції, ухвалення державного бюджету з дефіцитом до 3 відсотків, забезпечення коштів ЄС у рамках Плану відновлення та стійкості, заміна керівників болгарських спецслужб, а також вступ країни до єврозони та зони Шенгену.

До слова, новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев повідомив про один із пріоритетів своєї роботи – знайти механізми протидії російській пропаганді, яка намагається впливати на збройні сили й перешкоджає їм робити свою роботу. Очільник оборонного відомства Болгарії планує створити у ланки для протидії дезінформації та пропаганді країни-агресорки.