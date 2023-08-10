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Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою
Глава Мінфіну переконаний у чималих досягненнях у боротьбі з хабарництвом
колаж: glavcom.ua

Марченко заявив, що міжнародні партнери готові прийняти, що в Україні «може бути корупція» та ставляться до цього «з розумінням»

Міністр фінансів Сергій Марченко намагався запевнити, що рівень корупції в Україні зараз найнижчий за останні 20 років. Про це він сказав в інтервʼю «Радіо Свобода». На заяву вмить відреагували українці, які останнім часом шоковані через хабарництво у країні, де триває повномасштабна війна. Вони пригадали міністру посадовців, які збагатилися на горі інших, а також скандальні тендери. Слова Марченка громадяни сприйняли не більше, аніж байки та цинічну брехню.

Міністр заявив, що за його особистими відчуттями та «певним розумінням чисел», рівень корупції в Україні зараз «найнижчий за останні 20 років», а «корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом».

«За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим. Але в принципі в цілому по системі», – сказав Марченко.

Він також зазначив, що одномоментне очищення країни від корупції неможливе, і це розуміють усі, навіть на Заході.

«Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. Із певним запізненням ефект. Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни», – зауважив міністр.

Мережа вибухнула гнівливими коментарями на такі заяви, а також на повідомлення про нібито низьку корупцію на тлі постійних скандалів із закупівлями та хабарництвом серед чиновників.

Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 1
Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 2

Українці вражені лукавством міністра, адже чимало досліджень показало регрес у боротьбі з корупцією в останні роки. Політаналітик та бізнесмен Карл Волох заявив, що міністр фінансів відверто й ганебно бреше.

Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 3

 Чимало українців відреагували на скандальну заяву Марченка традиційно з гумором.

Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 4
Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 5

Користувачі соцмереж не стримують емоцій, адже вражені словами глави Мінфіну про «найнижчий рівень корупції за останні 20 років».

Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 6

Українці написали сотні шквальних дописів про заяву міністра фінансів.

Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 7
Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 8

Не залишився осторонь і народний депутат з «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв. Він підкреслив, що насправді ситуація з корупцією ще ніколи не була такою жахливою.

Найнижча корупція за 20 років? Міністр фінансів роздратував мережу заявою фото 9

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

Як відомо, ДБР розслідує понад сотню справ щодо зловживання військкомів. Мотивами «популярних» правопорушень посадовців стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни.

До слова, наприкінці червня НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука й Ігоря Гайдука. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.

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Теги: Мінфін міністр хабар корупція Сергій Марченко

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