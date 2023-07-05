Новий міністр оборони Болгарії обіцяє війну російській пропаганді

«Росія наразі активувала у Болгарії всі наявні активи»

Один із пріоритетів роботи нового міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева – знайти механізми протидії російській пропаганд, яка намагається впливати на збройні сили й перешкоджає їм робити свою роботу. Очільник оборонного відомства Болгарії планує створити у ланки для протидії дезінформації та пропаганді країни-агресорки. Про це він розповів у інтервʼю «Главкому».

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На загальнодержавному рівні можливості Тагарева щодо боротьби з російською пропагандою обмежені, адже основну роль відіграють ЗМІ, які є незалежними. «Ми намагаємось, наскільки це можливо і наскільки є сенс, пояснювати і спростовувати фальшиві новини та дезінформаційні кампанії. Але основну роботу все ж повинні виконувати ЗМІ. І поки вони не усвідомлять свою роль у цьому процесі і надалі продовжуватимуть надавати широке поле для поширення кремлівських наративів, нам буде важко їм протидіяти», – наголосив міністр оборони Болгарії.

Він додав, що Росія наразі активувала у Болгарії всі наявні активи. За словами Тагарева, у деяких випадках вона, може, й грає ва-банк. «Тим не менш, ми готові до роботи у таких умовах. У нас була розмова з прем’єром, міністром внутрішніх справ і міністром юстиції на цю тему, після чого ми дали коротку пресконференцію стосовно того, що і «Відродження» (проросійська партія, – «Главком»), яке прем’єр прямо називає неофашистським, і організатори т.зв. «маршів за мир» ведуть себе у неприйнятний спосіб. І дуже сподіваюсь, що ті, хто покликаний забезпечувати виконання законів у державі, дадуть їхнім діям відповідну правову оцінку. Ми як виконавча влада не можемо ставити завдання ні судам, ні прокуратурі. Але сигнал від нас як виконавчої влади йде чіткий і важливий», – зауважив очільник міноборони Болгарії.

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Він також прокоментував появу у проросійських сил «особливої уваги» до своєї персони: для Тагарева це не стало несподіванкою. Коли він погодився стати міністром оборони, то добре розумів, на що йде і що буде саме така реакція. «Як кажуть: «Вовка боятись – у ліс не ходити». Тому можу сказати, що до цього часу їхні дії не становили для мене особливої проблеми. І не думаю, що вони якось впливатимуть на мою роботу у майбутньому», – сказав міністр оборони Болгарії.

До слова, Росія виділила величезні кошти на військову пропаганду до 2025 року.