Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща готується до провокацій зі сторони РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща готується до провокацій зі сторони РФ
«Вагнерівці» у Білорусі розташовані в гарнізонах у Білій Підляській та Кольно
фото ілюстративне

Перекидання кількох тисяч «вагнерівців» до Білорусі становить загрозу для Польщі

Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі «Польського радіо».

«Ми очікуємо російських провокацій, тому польські служби працюють постійно. Ми повинні усвідомлювати, що, наприклад, перекидання кількох тисяч «вагнерівців» до Білорусі також становить загрозу для нашої країни», – сказав він.

Блащак зазначив, що саме у зв'язку з такою небезпекою було ухвалене рішення про передислокацію польських військових із західної частини країни на схід. Вони розташовані в гарнізонах у Білій Підляській та Кольно.

Міністр оборони додав, що завдання військових у цих місцях – стримувати агресора.

Нагадаємо, вчора Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону.

Сьогодні стало відомо, що «вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі.

Теги: Польща війна Білорусь ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ПВК «Вагнер» тепер тренуватиме білорусів
У Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками
Сьогодні, 12:57
Після провалу заколоту Євгена Пригожина в Росії «вагнерівці» прибувають на територію Білорусі
«Вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі
Сьогодні, 10:32
«Вагнерівці», які знаходяться на території білорусі, не становлять загрози для України
«Вагнерівці» в Білорусі. Прикордонники повідомили, чи є загроза
Сьогодні, 10:58

Політика

Польща готується до провокацій зі сторони РФ
Польща готується до провокацій зі сторони РФ
Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД
Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД
Литва готує подарунок Україні на День незалежності
Литва готує подарунок Україні на День незалежності
Банкова відреагувала на шантаж Путіна стосовно «зернової угоди»
Банкова відреагувала на шантаж Путіна стосовно «зернової угоди»
Путін відмовився їхати на саміт БРІКС: реакція США
Путін відмовився їхати на саміт БРІКС: реакція США
Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди»
Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
56K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
31K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
23K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
13K
Фрукти і ягоди, які не можна їсти щодня. Дієтологи дали пораду
11K
У Сумах пролунали вибухи

Новини

На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Вчора, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту