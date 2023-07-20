Польща готується до провокацій зі сторони РФ
Перекидання кількох тисяч «вагнерівців» до Білорусі становить загрозу для Польщі
Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі «Польського радіо».
«Ми очікуємо російських провокацій, тому польські служби працюють постійно. Ми повинні усвідомлювати, що, наприклад, перекидання кількох тисяч «вагнерівців» до Білорусі також становить загрозу для нашої країни», – сказав він.
Блащак зазначив, що саме у зв'язку з такою небезпекою було ухвалене рішення про передислокацію польських військових із західної частини країни на схід. Вони розташовані в гарнізонах у Білій Підляській та Кольно.
Міністр оборони додав, що завдання військових у цих місцях – стримувати агресора.
Нагадаємо, вчора Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону.
Сьогодні стало відомо, що «вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі.
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