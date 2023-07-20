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«Вагнерівці» в Білорусі. Прикордонники повідомили, чи є загроза

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вагнерівці» в Білорусі. Прикордонники повідомили, чи є загроза
«Вагнерівці», які знаходяться на території білорусі, не становлять загрози для України
фото з відкритих джерел

Загальна кількість «вагнерівців» у Білорусі наразі уточнюється

«Вагнерівці» продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

«Зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників ПВК на територію Білорусі. Вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються. Зазначу, що їхня кількість не несе зараз загрози Україні. Ми розуміємо, що вони можуть бути долучення до навчання підрозділів армії Білорусі, в подальшому можуть бути долученні до навчання до підготовки російських підрозділів у Білорусі», – заявив Демченко.

Він додав, що кількість «вагнерівців» у Білорусі уточнить згодом.

«Раніше ми казали, що кількість вагнерівців у Білорусі вимірюється в сотнях. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо за деякий час», – наголосив Демченко.

Нагадаємо, що «вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».

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Теги: ПВК «Вагнер» Держприкордонслужба

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