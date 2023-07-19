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Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
Одна з бригад буде розташована на новій базі, яку відкрили минулої суботи в Кольнo
фото ілюстративне

Переміщення до Білорусі «вагнерівців» може становити загрозу для Польщі

Варшава розуміє всю небезпеку від перебування бойовиків терористичного угруповання «Вагнер» на території Білорусі, тому перекинула дві додаткові механізовані бригади на схід країни. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Rmf24.pl.

«Ми усвідомлюємо загрози, які існують на сході. Ми знаємо, що групу «Вагнера» перевели в Білорусь. Тому ми посилили схід Польщі, перекинувши із заходу військові частини разом із технікою: 12-ту та 17-ту бригади», – сказав він

Блащак зазначив, що одна бригада буде розташована на новій базі, яку відкрили минулої суботи в Кольнo, а інша у Бялій Підлясці, неподалік кордону з Білоруссю.

Зазначимо, що раніше польський президент Анджей Дуда заявляв, що переміщення до Білорусі «вагнерівців» змінює характер безпеки в регіоні.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Польща Білорусь ПВК «Вагнер»

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