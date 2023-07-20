У Білорусі сталася сутичка між «вагнерівцями» та прикордонниками

У районі міста Наровля облаштовують приміщення для «Вагнера»

У Гомельській області Білорусі відбулась сутичка між місцевими прикордонникам та терористами з ПВК «Вагнер», яких депортували з РФ. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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Так, за повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп «Вагнер».

«Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості) поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі, останні відійшли і не перешкоджали роботі «вагнерівців», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що «вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».