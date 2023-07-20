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«Вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вагнерівці» розпочинають тренування біля кордонів Польщі
Після провалу заколоту Євгена Пригожина в Росії «вагнерівці» прибувають на територію Білорусі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найманці та білоруські військові навчатимуться на полігоні «Брестський», що знаходиться недалеко від польського кордону

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» розпочнуть навчання із білоруськими військовими. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі. 

«Вагнерівці» проведуть тренування з білоруськими військовими на полігоні «Брестський», що знаходиться недалеко від польського кордону.

«Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно з представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні «Брестський», – йдеться у повідомленні.

Білоруське місто Брест знаходиться недалеко від кордону з Польщею
Білоруське місто Брест знаходиться недалеко від кордону з Польщею
скріншот

Нагадаємо, після прибуття представників ПВК «Вагнер» у Білорусь, міністерство оборони держави заявило, що його сили «обміняються досвідом».

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин уперше після свого заколоту з’явився на публіці. Він виступив перед частиною «вагнерівців», які переїхали до Білорусі.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі. Там зараз за різними оцінками знаходиться 2000-3000 вагнерівців. До відома, 19 липня у Білорусь прибула шоста колона «вагнерівців».

Читайте також: До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
Теги: ПВК «Вагнер» Білорусь

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