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Польща відповіла, чому не збила російську ракету на своїй території

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща відповіла, чому не збила російську ракету на своїй території
Російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр оборони Польщі: «Якби були якісь ознаки того, що російська ракета прямувала до цілі в Польщі, її б збили»

Сьогодні вранці російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Польська авіація могла б збити її, але за умови, якби вона залетіла далі, углиб країни. Про це заявив радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка, передає Wiadomosci.

«Зенітно-ракетна оборона, чергові пари винищувачів F-16 (польська та американська) опинилися в районі вчасно, а тому встигли б збити об’єкт (російську ракету, – «Главком»). Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував», – пояснив Бєнєка.

Відомо, що російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд і летіла зі швидкістю 800 км/год на висоті 400 метрів. Вона залетіла на 1,5-2 км вглиб Польщі.

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, за ворожим об’єктом весь час спостерігали польські радарні системи. До того ж у моніторингу брала участь  українська сторона.

«Якби були якісь ознаки того, що російська ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, прямувала до цілі в Польщі, її б збили», – зауважив Косіняк-Камиш. 

Він також подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року. Крім того, міністр наголосив, що сьогоднішній інцидент ще раз показує важливість підтримки України.

Нагадаємо, що Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни. 

До слова, російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію. 

Теги: росія Польща російська ракета

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