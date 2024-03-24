Влада Польщі відреагувала на російську ракету у своєму повітряному просторі

Варшава висунула Москві вимогу

Уранці 24 березня, під час атаки на Україну, російська ракета залетіла на територію Польщі. Варшава вимагає від Москви пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни. Про це повідомило міністерство закордонних справ Польщі у Twitter.

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«Польща вимагатиме від Росії пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни. Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити повітряні терористичні атаки на жителів і територію України», – закликало зовнішньополітичне відомство Польщі.

Очільник бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера заявив, що країна повідомила про інцидент союзникам НАТО. Крім того, Сівера обговорив ситуацію з главою міноборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом.

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«Негайно поінформовано Головнокомандувача ЗСУ. Альянсу також надали інформацію про перебіг ще одного інциденту порушення кордону НАТО бойовими засобами Російської Федерації», – наголосив він.

Нагадаємо, що російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ворожий об'єкт пробув там 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря авіацію.