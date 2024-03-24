Російська ракета залетіла до Польщі під час нічної атаки на Україну
Авіація Польщі та союзників піднімалася в повітря через загрозу з боку РФ
Під час ворожої атаки на Україну в ніч на 24 березня одна російська крилата ракета влетіла на територію Польщі. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter (Х).
«24 березня о 4:23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Російської Федерації. Метою ударів були населені пункти, розташовані на заході України», – заявили польські військові.
За їхніми даними, об'єкт залетів у польський повітряний простір поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд.
«Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні вночі були активовані всі необхідні процедури для безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників», – йдеться в повідомленні збройних сил Польщі.
Військові наголосили, що безперервно стежать за ситуацією на українській території й перебувають у постійній готовності для захисту польського повітряного простору.
Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.
Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.
Також повідомлялося, що вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.
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