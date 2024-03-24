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Російська ракета залетіла до Польщі під час нічної атаки на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російська ракета залетіла до Польщі під час нічної атаки на Україну
Російська крилата ракета порушила повітряний простір Польщі на 39 секунд
фото з відкритих джерел

Авіація Польщі та союзників піднімалася в повітря через загрозу з боку РФ

Під час ворожої атаки на Україну в ніч на 24 березня одна російська крилата ракета влетіла на територію Польщі. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter (Х).

«24 березня о 4:23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією Російської Федерації. Метою ударів були населені пункти, розташовані на заході України», – заявили польські військові.

За їхніми даними, об'єкт залетів у польський повітряний простір поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд.

«Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні вночі були активовані всі необхідні процедури для безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників», – йдеться в повідомленні збройних сил Польщі.

Військові наголосили, що безперервно стежать за ситуацією на українській території й перебувають у постійній готовності для захисту польського повітряного простору.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Також повідомлялося, що вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.

Теги: російська ракета Польща авіація

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