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Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Колишній президент Євроради Герман ван Ромпей під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Європейський Союз відкрив двері для членства України десять років тому, і зворотного шляху немає – Україна буде членом європейської родини. Про це заявив президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман ван Ромпей під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Поточна війна має історичні джерела. Я їх називаю ностальгія про російську імперію минулого, про так звану «золоту еру» страху, тероризму і підкорення народів. Ми не повинні повертатися на цей шлях», – сказав він.

«Росія не розуміє або не хоче чи не може зрозуміти, що Україна себе усвідомлює європейською країною. Росія вважала Україну своєю власністю, і вони хочуть повернути це», – додав Герман ван Ромпей.

Він зазначив, що Балтійські країни свого часу теж були під окупацією Радянського Союзу, але зараз є членами ЄС.

«Чому ці питання мають вирішуватись по-іншому, ніж як це колись відбулося з країнами Балтії? Вони теж колись були частиною Радянського Союзу», – сказав ексочільник Євроради.

«Ми знаємо, що заможна, вільна і демократична Україна – це ідея, яку не можуть винести чинні керівники Росії. Ми перейшли цей рубікон 10 років тому, повороту у зворотному напрямку бути просто не може. Європейський Союз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС», – додав він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Теги: росія війна Україна Європейський союз

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