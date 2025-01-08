Польща визначилася з датою президентських виборів

Спікер представив попередній календар виборів, який після затвердження ЦВК офіційно набуде чинності

Маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів. Про це повідомляє Polsat News.

Вибори відбудуться 18 травня. Можливий другий тур голосування тоді проведуть 1 червня.

«Після консультацій із головою Національної виборчої комісії я вирішив, що голосування щодо обрання нового президента Республіки Польща відбудеться 18 травня цього року, а це означає, що якщо знадобиться ще одне голосування, воно відбудеться 1 червня», - сказав Головня.

Спікер представив попередній календар виборів, який після затвердження ЦВК офіційно набуде чинності. Після того, як рішення спікера про призначення виборів буде опубліковано у «Законодавчому віснику», офіційно стартує виборча кампанія.

Окружні виборчі комісії мають бути створені до 30 березня цього року. До 4 квітня будуть реєструвати кандидатів на пост глави держави.

Формально вибори будуть призначені на середу, 15 січня – ця дата випливає з конституційного положення, згідно з яким вибори не можуть бути проведені протягом 90 днів після закінчення надзвичайного стану. Стан стихійного лиха, запроваджений урядом через вересневу повінь, було скасовано 16 жовтня 2024 року, тому 90-денний термін спливає14 січня 2025 року.

Лише після того, як рішення голови Сейму про призначення виборів буде опубліковано у Віснику законів, виборча кампанія офіційно розпочнеться.

Тоді, щоб висунути кандидата в президенти, необхідно буде створити виборчу комісію. Президентські вибори відрізняються від інших виборів тим, що виборчі комісії можуть створювати лише виборці, а не політичні партії; усі комітети кандидатів створюються однаково, і всі підпорядковуються однаковим правилам фінансування кампанії.

Національна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію виборчої комісії, а потім кандидата в президенти. У разі відмови в реєстрації комітет має два дні, щоб подати скаргу до Верховного суду, а суд – ще два дні, щоб її розглянути. Оскарженню рішення Верховного суду не підлягає.

У Польщі президент обирається на п'ятирічний термін і може бути переобраний лише один раз. Президентом може стати громадянин Польщі, якому на день виборів виповнюється 35 років.

Про участь у президентських виборах вже заявили:

мер Варшави Рафал Тшасковський;

президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, якого підтримує партія «Право і справедливість»;

спікер Сейму Шимон Головня;

віцемаршалок Сенату, кандидат від лівих сил Магдалена Біят;

депутат від ультраправої партії «Конфедерація» Славомір Ментцен;

депутат від групи «Вільні республіканці» Марек Якубяк;

Марек Вох від Безпартійної асоціації місцевого самоврядування.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на останньому засіданні уряду анонсував «позитивний прорив» у 2025 році. Політик від імені усіх міністрів подякував усім полякам за «терпіння». «Те, що ми успадкували, змушує нас приймати складні рішення, які мають більше спільного з ремонтом, ніж з будівництвом нового будинку», – зазначив Туск. Як зазначив прем'єр, останні години 2024 року показали, з якими проблемами зіткнулася Польща «після багатьох років правового безладу». Він також підкреслив той факт, що уряд країни взяв на себе відповідальність за те, що сталося у 2024 році, але також і за те, що станеться в наступні роки.