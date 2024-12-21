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Сьогодні запрацює новий пункт пропуску з Польщею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Сьогодні запрацює новий пункт пропуску з Польщею
Перетин ПП «Нижанковичі – Мальховичі» для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі «єЧерга»
фото з відкритих джерел

Перетнути ПП «Нижанковичі – Мальховичі» зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси

Сьогодні, 21 грудня, з 13:30 розпочинається рух на новому пункті пропуску з Польщею «Нижанковичі – Мальховичі». Його змоуть перетнути легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазанчається, що перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі «єЧерга». Наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону. 

Реєстрація в системі «єЧерга» доступна з 13:00 20 грудня. Стати в електронну чергу можна на сайті echerha.gov.ua та в мобільному застосунку «єЧерга».

«Зважаючи, що пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси», – йдеться в повідомленні.

Для бронювання місця в «єЧерзі» водію автобуса потрібно:

  • на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;
  • обрати «Автобус» та натиснути «Стати в чергу»;
  • обрати пункт пропуску;
  • заповнити дані водія, дані автобуса, дані про рейс;
  • перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною та Румунією з'являться нові пункти пропуску, які мають розвантажити основні вантажні пункти пропуску.

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Теги: автобус реєстрація вантажівки Україна Польща кордон

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