На Балтійському морі тривають серйозні збої сигналу GPS

Серйозні збої в сигналі GPS у кількох регіонах Польщі та Балтійського моря

RMF: польські моряки поскаржилися на збої сигналу GPS на Балтійському морі

Перешкоди сигналу GPS існують на Балтійському морі та півночі Польщі, пише RMF FM. Вони суттєво ускладнюють роботу екіпажів великих кораблів та невеликих рибальських підрозділів.

Судна оснащені сучасними навігаційними комп'ютерами, але вони не працюють і супутникова навігація стає марною. Щоб безпечно повернутися до портів, рибалки повинні використовувати компаси. Рибалка з Хель розповів: іноді бувають настільки масштабні збої, що нічого не працює. Людям доводиться повертатись до традиційних методів навігації.

«Найважливіше – це традиційний компас, і ми маємо використовувати його як за часів Магеллана», – сказав він.

Про те, що кораблі в морі йшли неправильним курсом в останні місяці неодноразово повідомляла Фінляндія. Причиною названі перешкоди у сигналі GPS, перші дані про які з'явилися ще рік тому.

Раніше члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі після пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію.