Прем’єр Польщі заявив, що 2025 стане «роком прориву»

Раніше очільник польського уряду заявляв, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на останньому засіданні уряду анонсував «позитивний прорив» у 2025 році. Про це повідомляє Polsat News.

Політик від імені усіх міністрів подякував усім полякам за «терпіння». «Те, що ми успадкували, змушує нас приймати складні рішення, які мають більше спільного з ремонтом, ніж з будівництвом нового будинку», – зазначив Туск.

Як зазначив прем'єр, останні години 2024 року показали, з якими проблемами зіткнулася Польща «після багатьох років правового безладу». Він також підкреслив той факт, що уряд країни взяв на себе відповідальність за те, що сталося у 2024 році, але також і за те, що станеться в наступні роки.

«Я хотів би сказати всім присутнім у цьому залі й всім у Польщі, що 2025 рік буде роком позитивних проривів... Ми…будемо нести відповідальність за Європу на наших плечах, на польських плечах, протягом перших шести місяців. У Польщі в цей час триватиме президентська кампанія, ми ще застрягнемо, принаймні до липня, в цій системі права і беззаконня одночасно, але ми впораємося», – наголосив очільник польського уряду.

За словами Туска, 2025 рік буде ключовим для польської безпеки. При цьому він згадав про плани зміцнення безпеки в Балтійському морі у співпраці з силами НАТО. «У 2025 році Польща буде сильною, як ніколи раніше у своїй сучасній історії», – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі вважає, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими. Туск заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі. Також він анонсував низку розмов, які стосуватимуться «насамперед ситуації за східним кордоном» Польщі.

До слова, британська щоденна газета Financial Times опублікувала прогноз на 2025 рік. У матеріалі йдеться про те, що між Україною та Росією буде укладено мирний договір. Для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки.

Звернемо увагу, що у прогнозі за 2024 рік видання допустило всього 3 помилки з 22 припущень.