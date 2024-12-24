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Польща забракувала майже 22 тонни зерна з України

Ірина Бура
glavcom.ua
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Польща забракувала майже 22 тонни зерна з України
фото з відкритих джерел

Причина такого рішення полягає нібито в низькому вмісті протеїну в цій партії зерна

Торговельна інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) в Жешуві вирішила заборонити обіг на польському ринку партії пшениці твердих сортів загальною вагою 21,998 тонн, імпортованої з України. Рішення було ухвалено нібито через низький вміст протеїну в партії цієї пшениці. Про це повідомила інспекція в соцмережі X.

Крім української пшениці, інспектори з Жешува заборонили ввезення восьми партій рису загальною вагою 200 тонн з М'янми, в яких виявили мертвих шкідників.

Із березня 2024 року IJHARS посилила контроль за імпортом аграрної продукції. За даними головного інспектора IJHARS Пшемислава Рзодкевича, у 2023 році 1,4% української продукції, перевіреної на кордоні, не допустили до обігу.

Протягом року Польща ввела заборони на ввезення 22,59 тонни насіння льону, 46 тонн пивоварного ячменю, 15,61 тонни морозива, 10,55 тонни бісквітних тістечок, 5,34 тонни бубликів і 57,66 тонни томатної пасти з України.

У квітні 2024 року IJHARS наклала найбільший штраф у своїй історії – 1,5 млн злотих (приблизно $380 тис.) на компанію-імпортера за постачання 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці з України.

Нагадаємо, польський міністр висловив надію на зупинку транзиту української продукції та запровадження ліцензій.

Окрім цього, прокуратура Польщі перевіряє понад 70 компаній через підозру в шахрайстві з українським зерном. За даними слідства, компанії могли завезти до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення. 

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Теги: експорт Польща міністр партії штраф інспекція соцмережі зерно пшениця Україна імпорт прокуратура

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