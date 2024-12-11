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Коли у Сирії з'явиться нова влада? Прогноз від Hürriyet

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Коли у Сирії з'явиться нова влада? Прогноз від Hürriyet
У Сирії зміниться керівництво
фото із відкритих джерел

Під наглядом ООН у Сирії буде проведено вибори

Нову конституцію Сирії буде підготовлено протягом шести місяців, весь перехідний процес буде завершено за 18 місяців. Про це пише турецька газета Hürriyet з посиланням на власні джерела.

«Конституцію буде підготовлено протягом перших 6 місяців. Потім цю конституцію буде винесено на референдум. У цей період буде проведено перепис населення та оновлено списки виборців», – пише видання.

Так, відповідно до конституції, буде створено нові політичні партії. «Потім під наглядом ООН буде проведено вибори. Адміністрація буде передана тій партії, яка досягне успіху на виборах. Таким чином тимчасова адміністрація припинить своє існування. Цей процес буде завершено за 18 місяців. Таким чином, обрані сирійцями партії почнуть керувати Сирією», – зазначила Hürriyet.

З кінця листопада озброєні угруповання зайняли кілька великих міст Сирії, зокрема увійшли до Дамаску. Як пишуть росЗМІ, Башар Асад нібито провів переговори з деякими учасниками конфлікту, під час яких ухвалив рішення піти з посади та залишив країну. 

Пізніше джерело в Кремлі повідомило, що Асад із членами своєї родини втік до Москви. За особистою вказівкою диктатора Путіна  Росія з гуманітарних міркувань надала їм притулок.

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Теги: росія населення притулок перепис населення Башар Асад партії референдум вибори Сирія переговори

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