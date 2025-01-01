Польща розпочала головування в Раді ЄС

Головування Польща прийняла від Угорщини, яка завершила свої повноваження 31 грудня 2024 року

Польща розпочала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 січня до 30 червня 2025 року. Одним із ключових завдань Варшави на цей період визначено посилення безпеки Європи в умовах геополітичної напруженості. Про це йдеться на офіційному сайті польського головування в Раді ЄС.

Головування Польща прийняла від Угорщини, яка завершила свої повноваження 31 грудня 2024 року. У заяві про пріоритети на наступні шість місяців підкреслено, що Польща бере на себе керівництво в період «невизначеності та занепокоєння».

«Європа бореться з наслідками збройної агресії Росії проти України та необхідністю зміцнення власної обороноздатності. Ми є свідками зростання геополітичної напруги, ерозії заснованого на правилах міжнародного порядку та гібридних атак, спрямованих на європейську демократію та безпеку», – йдеться в заяві.

За словами польських представників, для Європи триває «час випробувань і рішень».

«Відповідальність перед майбутніми поколіннями вимагає єдності ЄС і готовності працювати з партнерами, які поділяють наші цінності, зокрема з кандидатами на членство. Крім того, це зобов'язує нас захищати цінності, на яких базується Співтовариство, такі як демократія, свобода та верховенство права», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на останньому засіданні уряду анонсував «позитивний прорив» у 2025 році. Політик від імені усіх міністрів подякував усім полякам за «терпіння»: «Те, що ми успадкували, змушує нас приймати складні рішення, які мають більше спільного з ремонтом, ніж з будівництвом нового будинку».