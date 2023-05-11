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Порошенко відвідав виставку озброєнь в Афінах: на росіян чекають сюрпризи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко відвідав виставку озброєнь в Афінах: на росіян чекають сюрпризи
Петро Олексійович: Ми намагаємося бути на 2-3 кроки попереду того, чого чекає від нас Росія
скріншот з відео

Одна з розробок, яка невдовзі надійде у ЗСУ – це нова модифікація БПЛА Poseidon 10

Петро Порошенко, який перебуває на масштабній міжнародній військово-промисловій виставці DEFEA 2023 у столиці Греції Афінах, показав нові розробки, які невдовзі посилять українську армію і стануть неприємними сюрпризами для ворога.

«Ця виставка, яка зараз проходить в Афінах, дуже важлива, з дуже великим рівнем репрезентативності. Десятки керівників країн, урядів, міністерств оборони сьогодні присутні тут, де фактично координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу», – говорить Порошенко.

Одна з розробок, яка невдовзі надійде у ЗСУ – це нова модифікація БПЛА Poseidon 10, спільний проєкт Фонду Порошенка та ізраїльсько-американсько-кіпрської компанії-виробника.  

«Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики «тепла», має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це – наш новий спільний продукт, який розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою», – пояснює Порошенко.

«Сподіваюся, що до середини літа нові модифікації десятих «Посейдонів» надійдуть у війська. Це 100% те, чого чекають українські воїни, українські бригади, які оперують «Посейдонами», – наголошує Порошенко.

Він також показав безпілотний комплекс морського базування, який має швидкість понад 150 кілометрів на годину. «Це – спільний продукт всесвітньо відомої компанії Leonardo, зроблений на їх базі, озброєний їхнім озброєнням, він має унікальні стабілізаційні характеристики, унікальні характеристики дальності. Ми дуже сподіваємося, що українські ВМС скористаються цими пропозиціями», – зазначає Порошенко.

«Ми намагаємося бути на 2-3 кроки попереду того, чого чекає від нас Росія», – говорить п’ятий президент. Він також анонсував БПЛА Poseidon 12 і назвав його «великим сюрпризом для росіян».

«Ми не виключаємо, що він буде мати крім ударних потужностей ще й радарні потужності, які створять нові додаткові можливості для танкових батальйонів, які постачаються в рамках танкової коаліції Рамштайн. Оснащені відповідною електронікою, вони збільшують майже в два рази радіус дії артилерії танкових гармат, збільшують ефективність і безпеку для танкових екіпажів», – пояснює Петро Порошенко.

«Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити це в Україну, для наступу. Мені приємно, що «Посейдони», які є нашою спільною програмою, сьогодні є родзинкою цієї виставки», – наголошує Порошенко.

Нагадаємо, в одну з рот ППО, яка днями «приземлила» ворожий БПЛА «Ланцет», Петро Порошенко привіз засоби електроніки.

У вантажі – комп‘ютери, монітори, планшети та інші «смаколики».  

Теги: Петро Порошенко росія зброя виставка Африка

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