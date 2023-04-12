Окупанти вигадали цинічний план, щоб депортувати до Росії ще понад 2,7 тис. дітей

Різного ступеню патологія нібито виявлена у 69,6 % з них, що вже дає привід для депортації

У так званій ЛНР тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає

Російські загарбники готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з Луганщини. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

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«Незважаючи на те, що ще у минулому місяці Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт дитячого омбудсмена і президента РФ, звинувативши їх у воєнних злочинах у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, ці дії на окупованих територіях не припиняються», – йжеться в повідомленні.

Зазначається, що у так званій ЛНР тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з РФ вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат, про що заявили самі окупанти.

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«Різного ступеню патологія «виявлена» у 69,6 % з них, що вже дає привід для депортації. Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ, 2726 дітям», – додають в адміністрації.

Крім того, медогляди проводять фахівці з Башкортостану, Татарстану, Брянської, Саратовської, Калузької, Воронезької областей тощо. По типу – «незалежні експерти».

Інформація про депортацію дітей з Луганщини надходить до Національного інформаційного бюро та фіксується правоохоронними органами. Зокрема, про нещодавнє незаконне вивезення до саратова неповнолітнього жителя Сватового.

Нагадаємо, 5 квітня країни-члени ООН оголосили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей на територію Росії.

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До цього, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.