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Окупанти вигадали цинічний план, щоб депортувати до Росії ще понад 2,7 тис. дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вигадали цинічний план, щоб депортувати до Росії ще понад 2,7 тис. дітей
Різного ступеню патологія нібито виявлена у 69,6 % з них, що вже дає привід для депортації
фото ілюстративне

У так званій ЛНР тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає

Російські загарбники готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з Луганщини. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

«Незважаючи на те, що ще у минулому місяці Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт дитячого омбудсмена і президента РФ, звинувативши їх у воєнних злочинах у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, ці дії на окупованих територіях не припиняються», – йжеться в повідомленні.

Зазначається, що у так званій ЛНР тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з РФ вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат, про що заявили самі окупанти.

«Різного ступеню патологія «виявлена» у 69,6 % з них, що вже дає привід для депортації. Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ, 2726 дітям», – додають в адміністрації.

Крім того, медогляди проводять фахівці з Башкортостану, Татарстану, Брянської, Саратовської, Калузької, Воронезької областей тощо. По типу – «незалежні експерти».

Інформація про депортацію дітей з Луганщини надходить до Національного інформаційного бюро та фіксується правоохоронними органами. Зокрема, про нещодавнє незаконне вивезення до саратова неповнолітнього жителя Сватового.

Нагадаємо, 5 квітня країни-члени ООН оголосили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей на територію Росії.

До цього, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: «ЛНР» окупанти росія діти

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