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Росія прагне взяти під контроль свої численні воєнізовані угруповання – ГУР

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Росія прагне взяти під контроль свої численні воєнізовані угруповання – ГУР
Росія прагне створити нову структуру, яка поставить під управління так звані пвк
фото ілюстративне: unian.ua

Начальник ГУР підтвердив, що у Росії є можливість мобілізувати близько 20-22 тисяч військових щомісця

Країна-агресорка прагне взяти під контроль свої численні воєнізовані угруповання. Нова структура, яку хоче створити Росія, матиме на меті підпорядкувати ПВК російському Генштабу. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у інтерв'ю PBS, передає пресслужба ГУР МО 

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», – розповів Кирило Буданов.

Він також підтвердив, що росіяни можуть мобілізувати 20-22 тисячі військових щомісяця.

За словами начальника ГУР, основною метою українського контрнаступу є звільнення усіх тимчасово окупованих територій. Це він зазначив, коментуючи заяви представників США та НАТО про постачання обіцяної Україні для контрнаступу зброї, зокрема 2000 одиниць бронетехніки.

Буданов також погодився з оцінками офіційних осіб США, які висловлюють сподівання, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Під час інтерв'ю у Буданова також запитали, чи не є його прогнози про неможливість росії затягувати війну, а також про її ймовірний розпад, занадто оптимістичними.

«Можу сказати тільки одне – час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції», – відповів начальник ГУР.

Також Кирило Буданов закцентував на тому, що кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. За його словами, в України для цього достатньо засобів та можливостей.

«Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу», – зазначив начальник ГУР.

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Теги: росія Україна Кирило Буданов росіяни

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