Яку частину Бахмута контролюють війська РФ і яка тут роль «Вагнера»: оцінка ISW
Російські війська використовують «вагнерівців», щоб мінімізувати свої втрати
Міністерство оборони Росії і фінансист «Вагнера» Євген Пригожин 11 квітня визнали роль один одного під час наступу на Бахмут. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Міноборони РФ і Пригожин стверджували, що бойовики «Вагнера» складають основне зусилля для захоплення території та відштовхування українських сил у центрі Бахмута, тоді як елементи російської армії складають підтримку на флангах «Вагнера» на північ і південь від Бахмута.
«Сили російських ВДВ на флангах, ймовірно, прагнуть лише утримати фланги, а не зробити будь-який значний прогрес. Цей набір сил свідчить про те, що міноборони Росії має намір використовувати групу «Вагнера» для захоплення Бахмута, мінімізуючи втрати серед звичайних російських сил», – зазначили аналітики.
Раніше в ISW оцінювали, що міноборони РФ прагне використати сили «Вагнера» для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх і взяти на себе заслугу перемоги.
Зазначається, що Пригожин повторив, що ПВК «Вагнер» досягає успіхів у Бахмуті, однак стверджуючи, що російські війська контролюють 80% Бахмута завдяки просуванню «Вагнера».
За даними ISW, російські війська займають щонайменше 76,5% Бахмута, виходячи з оцінки рельєфу. Однак ця площа збільшується до 34,5 кв. км або 86,1% Бахмута, якщо врахувати всю територію міста, на яку претендує Росія, включаючи суперечливі претензії.
Ключові висновки ISW:
- Кремль прийняв закон про використання інструментів цифрового авторитаризму для оцифрування та підвищення ефективності видачі повісток і боротьби з російськими ухилянтами.
- Невелика маргінальна група провоєнних російських блогерів закликала російський уряд скасувати закони про цензуру проти дискредитації російської армії.
- Схоже, російські війська утримують позиції на північний схід від Куп’янська та завоювали ліси на південь від Кремінної.
- Російські війська здійснили наземні атаки в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська вели оборонні операції на півдні України.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав підприємства оборонно-промислового комплексу Тульської області в рамках поточної роботи по відображенню стійкості російської оборонно-промислової бази.
- Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує підтверджувати, що російська влада вживає низку дій щодо українських дітей, намагаючись видалити себе з ордера Міжнародного кримінального суду на арешт.
Як повідомлялося, російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, використовуючи тактику повного знищення.
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