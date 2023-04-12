Яку частину Бахмута контролюють війська РФ і яка тут роль «Вагнера»: оцінка ISW

Російські війська використовують «вагнерівців», щоб мінімізувати свої втрати

Міністерство оборони Росії і фінансист «Вагнера» Євген Пригожин 11 квітня визнали роль один одного під час наступу на Бахмут. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Міноборони РФ і Пригожин стверджували, що бойовики «Вагнера» складають основне зусилля для захоплення території та відштовхування українських сил у центрі Бахмута, тоді як елементи російської армії складають підтримку на флангах «Вагнера» на північ і південь від Бахмута.

«Сили російських ВДВ на флангах, ймовірно, прагнуть лише утримати фланги, а не зробити будь-який значний прогрес. Цей набір сил свідчить про те, що міноборони Росії має намір використовувати групу «Вагнера» для захоплення Бахмута, мінімізуючи втрати серед звичайних російських сил», – зазначили аналітики.

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Раніше в ISW оцінювали, що міноборони РФ прагне використати сили «Вагнера» для захоплення Бахмута, а потім витіснити їх і взяти на себе заслугу перемоги.

Зазначається, що Пригожин повторив, що ПВК «Вагнер» досягає успіхів у Бахмуті, однак стверджуючи, що російські війська контролюють 80% Бахмута завдяки просуванню «Вагнера».

За даними ISW, російські війська займають щонайменше 76,5% Бахмута, виходячи з оцінки рельєфу. Однак ця площа збільшується до 34,5 кв. км або 86,1% Бахмута, якщо врахувати всю територію міста, на яку претендує Росія, включаючи суперечливі претензії.

Ключові висновки ISW:

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