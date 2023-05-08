Головна Світ Політика
search button user button menu button

До Путіна на 9 травня приїде ще один президент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
До Путіна на 9 травня приїде ще один президент
Кремль змінив плани щодо участі закордонних гостей
фото з відкритих джерел

Раніше диктатор Путін запросив на святкування 9 травня лише двох закордонних лідерів

На День перемоги до Москви з робочим візитом приїде президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він візьме участь в параді та стане третім міжнародним гостем, якого запросив Кремль на святкування 9 травня. Також участь у святкових заходах візьме прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше диктатор Путін запросив на святкування 9 травня лише двох закордонних лідерів: президента Киргизії Садира Жапарова та президента Таджикистану Емомалі Рахмона. Проте останній заявив, що планує відзначати День перемоги в столиці Таджикистану Душанбе.

Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін цинічно привітав з «перемогою над нацизмом» лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народи Грузії та Молдови.

До слова, у Кремлі наголошували, що не запрошували закордонних гостей, бо «не кругла дата». Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді планувався президент Киргизстану Жапаров, який перед святом мав приїхати до Москви з робочим візитом.

Також в умовах спецоперації влада низки російських регіонів ухвалила рішення відмовитися від проведення параду 9 травня. Зокрема, військових парадів цього дня не буде у Бєлгороді, Курську, Криму та Севастополі. Проте військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін. Пєсков заявив, що не треба очікувати будь-яких змін у програмі параду на тлі недавніх атак безпілотників на Кремль: у росіян все йде «за планом».

Теги: росія путін Вірменія Таджикистан Киргизия

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Провідна тенісистка Марта Костюк заручилася і показала нареченого
Провідна тенісистка Марта Костюк заручилася і показала нареченого
16 квiтня, 09:47
Своїми безглуздими та абсурдними коментарями стосовно трагічної загибелі військового у своїх соціяльних мережах відзначилася київська волонтерка
Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
13 квiтня, 08:16
Росіяни залишилися без фронтових пісень
Нащадки авторів головних воєнних радянських хітів заборонили виконувати їх у Росії
16 квiтня, 13:44
Очільник української розвідки Кирило Буданов
Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова
21 квiтня, 15:20
Аналітики вважають, що Україна матиме достатню кількість танків для наступу
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
24 квiтня, 07:05
Керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуляш
«Росія нам не друг». Керівник апарату Орбана заявив про підтримку України
20 квiтня, 17:31
Шахраї надурили першого заступника керівника апарату Держдуми Юрія Безверхова
Кинули на 44 млн рублів: аферисти обікрали топового російського чиновника
24 квiтня, 15:16
Британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»
Британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»
22 квiтня, 10:23
Наступ триває на трьох напрямках – Мар”їнський, Авдіївський, Бахмутський
Ворог обороняється на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб
24 квiтня, 18:34

Політика

Ще одна країна продовжить термін підтримки українських біженців: деталі
Ще одна країна продовжить термін підтримки українських біженців: деталі
До Путіна на 9 травня приїде ще один президент
До Путіна на 9 травня приїде ще один президент
Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох
Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох
«Боронь Боже»: Путінський олігарх влаштував істерику через поразку Росії
«Боронь Боже»: Путінський олігарх влаштував істерику через поразку Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
18K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6657
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
6479
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
5827
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
5810
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту