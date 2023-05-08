До Путіна на 9 травня приїде ще один президент

Раніше диктатор Путін запросив на святкування 9 травня лише двох закордонних лідерів

На День перемоги до Москви з робочим візитом приїде президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він візьме участь в параді та стане третім міжнародним гостем, якого запросив Кремль на святкування 9 травня. Також участь у святкових заходах візьме прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Раніше диктатор Путін запросив на святкування 9 травня лише двох закордонних лідерів: президента Киргизії Садира Жапарова та президента Таджикистану Емомалі Рахмона. Проте останній заявив, що планує відзначати День перемоги в столиці Таджикистану Душанбе.

Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін цинічно привітав з «перемогою над нацизмом» лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народи Грузії та Молдови.

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До слова, у Кремлі наголошували, що не запрошували закордонних гостей, бо «не кругла дата». Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді планувався президент Киргизстану Жапаров, який перед святом мав приїхати до Москви з робочим візитом.

Також в умовах спецоперації влада низки російських регіонів ухвалила рішення відмовитися від проведення параду 9 травня. Зокрема, військових парадів цього дня не буде у Бєлгороді, Курську, Криму та Севастополі. Проте військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін. Пєсков заявив, що не треба очікувати будь-яких змін у програмі параду на тлі недавніх атак безпілотників на Кремль: у росіян все йде «за планом».