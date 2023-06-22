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Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
Президент Ердоган подав до суду на свого політичного конкурента
фото: ілюстративне

Реджеп Тайїп Ердоган потягнув Кемаля Киличдароглу до суду 

Реджеп Тайїп Ердоган вирішив розправитись із своїм політичним опонентом виборах. Кемаль Киличдароглу може бути засуджений до тюремного ув'язнення на більше ніж сто років. Про це пише турецьке видання Cumhuriyet.

Як зазначають журналісти, адвокат колишнього кандидата у президенти Джелал Челік розповів, що проти Киличдароглу подали вже 28 позовів. Їх передали до прокуратури Анкари.

За словами адвоката, розслідування щодо позовів припиняли, оскільки Киличдароглу був депутатом турецького парламенту і мав недоторканність. Але зараз він не має недоторканності, оскільки  не потрапив до складу Великих національних зборів.

Журналісти Cumhuriyet заазначають, що більшість позовів, які подали проти Киличдароглу, пов'язані з образами чи звинуваченнями у бік Ердогана.

Зокрема, колишній кандидат порівнював чинного президента з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі та румунським диктатором Ніколає Чаушеску. 

Журналісти підрахували, що сумарно за всіма позовами екскандидату загрожує до – 110 років ув'язнення,  строк у кожному позові варіюється від 4 років ув'язнення і вище.

«Можна передбачати, що ці позови один за одним перетворяться на реальні справи», – зазначає адвокат Киличдароглу. При цьому захисник політика вважає, що цього не станеться, а у разі реальних кримінальних справ та строків, команда політика має намір «кинути виклик» діючій владі.

За інформацією журналістів, позивачем у більшості випадків також є сам Ердоган. Нагадаємо, вибори президента Туреччини відбулись у травні у два тури. Згідно з результатами, Ердоган набрав 52,14% голосів, а Киличдароглу – 47,86% голосів. Після виборів незадоволений результатами Киличдароглу прокоментував виборчий процес у Туреччині, назвавши його  «найбільш несправедливим» за останні роки.

Читайте також: Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори політика адвокат

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